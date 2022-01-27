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Кулеба про нормандську зустріч: хороша новина в тому, що Росія хоче говорити

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Четвер 27 січня 2022 12:49
Кулеба про нормандську зустріч: хороша новина в тому, що Росія хоче говорити Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну позитивну новину за фактом вчорашньої нормандської зустрічі в Парижі на рівні політичних радників. За його словами, вона полягає в тому, що Росія хоче обговорювати мирне врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За його словами, домовленість про нову зустріч показує, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, швидше за все, залишиться на дипломатичному шляху", - зазначив Кулеба.

У той же час він закликав Захід зміцнювати військову і оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", - додав міністр.

Нагадаємо, після вчорашнього саміту російський парламентер Дмитро Козак заявив, що про зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції можна буде говорити після того, як Київ вирішить всі питання з особливим статусом Донбасу.

Детальніше про підсумки нормандської зустрічі в Парижі читайте в матеріалі РБК-Україна.

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