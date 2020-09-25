Кулеба про невизнання інавгурації Лукашенка: деколи треба проявляти принципи

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував реакцію України на таємну інавгурацію Олександра Лукашенка в Білорусі. Він заявив, що Україна перебуває на боці білоруського народу.

Про це Кулеба сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що в цьому питанні треба було проявити принципи.

"Та інаугурація, яка відбулася не означає визнання пана Лукашенка легітимним главою Білорусі, але в нас 1000 км кордонів, у нас вплив Росії в Придністров’ї. Разом з тим, ми повинні бути на боці народу. Ми усвідомлюємо ризики, але деколи треба проявляти принципи", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Україна не визнала легітимність Лукашенка. У той же час в заяві МЗС йдеться, що Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

В МЗС Білорусі заявили, що позиція України покликана "догодити модним трендам".

Як відомо, 23 вересня Лукашенко, який за офіційними даними Центрвиборчкому, переміг на президентських виборах, склав присягу президента. Однак інавгурація проводилася таємно. Про неї офіційно оголосили лише після складання присяги.

Нагадаємо, що у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року із показниками інших держав заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, у прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проєкт бюджету-2021

Також у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього очільника ОП Андрія Богдана щодо 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливе тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про погрози для України з боку Білорусі і Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії