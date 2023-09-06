Кулеба назвал три приоритета Украины на Генассамблее ООН в этом году

Украина определила три приоритетных вопроса, которые будет поднимать в рамках Генассамблеи ООН, которая состоится уже в этом месяце.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .
"Генассамблея ООН будет традиционно насыщенной и напряженной", - сказал Кулеба.
По словам министра, Украина уже определила приоритеты, среди них, в частности:
"И еще будет сотня разных вопросов, как это бывает на Генассамблее", - добавил он.
Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".
В ноябре прошлого года президент представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на возобновление контроля за своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.
Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии.
Зеленский заявил, что Украина привлекает самый широкий круг партнеров для реализации формулы мира.
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