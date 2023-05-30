Кулеба назвал три шага к успеху саммита НАТО по членству Украины

Украина ожидает на будущем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, определенные шаги относительно вступления нашей страны в Альянсе и укрепления связей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

Чиновник отметил, что обратился с соответствующими инициативами к главам МИД стран Североатлантического альянса накануне их встречи в столице Норвегии.

"Я обратился ко всем 31 министру иностранных дел стран НАТО перед их неформальной встречей в Осло", - рассказал Кулеба.

Так, министр озвучил три шага к успеху Вильнюсского саммита:

Укрепление институциональных связей и помощи Украина - НАТО Сделать шаг к членству Украины Обеспечить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО.

Что ожидает Украина на саммите НАТО в Вильнюсе

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены НАТО согласны с тем, что Украина станет членом Альянса, но сейчас следует обеспечить ее победу.

При этом глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Альянс дать Украине четкий "график вступления". Он ожидает, что это произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе.

Как отмечал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, приглашение Украины в Североатлантический альянс может стать ключевым фактором для окончания войны РФ против нашей страны.

Вопрос об отношениях Украины с НАТО будет обсуждаться на саммите в Вильнюсе в июле, и подробнее о мероприятии - читайте в материале РБК-Украина "Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса".