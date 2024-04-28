Кулеба назвал Путина "политическим животным": Если чует силу - вынужден отступить

Украинский министр выразил благодарность американской стороне за утверждение пакета финансирования военной помощи. Комментируя паузу с такой поддержкой из-за блокирования законопроекта в Палате представителей со стороны "республиканцев", чиновник отметил, что "лучше поздно, чем никогда".

Также Кулеба добавил, что весь мир "должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием погибших солдат".

"Все, что мы потеряли с осени и по сей день - мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", - подчеркнул он.

По словам Кулебы, Киев нуждается от партнеров в "твердой вере в то, что победа Украины достижима", а также в "отсутствии страха перед Путиным".

"Поскольку Путин - политическое животное, которое чует страх. И когда он его чует - становится более агрессивным. Если он чует силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс - он будет вынужден отступиться", - заявил глава МИД Украины.

Министр акцентировал, что Украина не собирается отказываться от борьбы со страной-агрессором, поскольку "на кону - выживание нации, выживание суверенного государства".

Разблокирование помощи Украине от США

Напомним, на этой неделе Конгресс США после долгих месяцев блокирования помощи Киеву все же принял новый закон, в рамках которого на финансирование оборонной поддержки Украине было выделено более 60 млрд долларов. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал соответствующий закон и объявил о выделении нового пакета помощи на 1 млрд долларов.

Добавим, на заседании в формате "Рамштайн" США также объявили о выделении крупнейшего пакета помощи на 6 миллиардов долларов.

Как американская помощь может изменить ситуацию на фронте в Украине, - читайте в материале РБК-Украина.