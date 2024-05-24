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Кулеба назвал цель анонимных заявлений от РФ о якобы готовности Путина заморозить войну

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация распространяет анонимные заявления о якобы готовности российского диктатора Владимира Путина заморозить войну, чтобы сорвать Саммит мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха ", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, оцепление Путина посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

"Сейчас у Путина нет никакого желания прекратить агрессию . Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", - добавил глава МИД. .

Кулеба подчеркнул, что в этой связи так важно, чтобы на данном саммите присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня западные СМИ сообщили, что Путин хочет заморозить войну в Украине. Детальнее о данном заявлении можно узнать в материале РБК-Украина.

 

Саммит мира в Швейцарии

Во второй половине июня в Швейцарии пройдет первый Глобальный саммит мира . Его инициировал украинский президент Владимир Зеленский. В нем примут участие те страны, которые будут искать пути разрешения войны в Украине и ее окончания. При этом Россию на мероприятие не приглашали.

В офисе президента Украины объяснили, что сочтут победным результатом саммита мира по Украине.

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