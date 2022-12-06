Кулеба назвал два условия для окончания войны в Украине

"G20 объединяет различные страны, но ни одна из них, кроме России, не хочет войны. Поэтому, чтобы положить конец войне в Украине, необходимо сделать две вещи - мнение в Кремле должно измениться, и такие державы, как Индия, могут помочь в этом. И Москве приходится отказываться от своих военных планов и переходить от разжигания войны к мирной линии мышления. Во-вторых, Россия должна вывести свои войска со всей территории Украины", - рассказал он.

По мнению Кулебы, это отправные точки всеобъемлющего мирного диалога, но в то же время есть много вопросов, которые необходимо решить.

"Все они были вызваны войной, которую вела Россия. Продовольственная безопасность, ядерная безопасность, обмен пленными, защита окружающей среды во время войны. Таким образом, G20 может сыграть свою роль прямо сейчас. Лидерство и участие Индии будут оценены", - добавил он.