Кулеба назвав "три стовпи" для повернення Криму

За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власні зусилля для деокупації Криму.

"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був потрібним з 2014 року. Сигнал очевидний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані та системні зусилля", - заявив він.

Крім того, глава українського МЗС назвав "три стовпи" для деокупації та реінтеграції Кримського півострову - це стратегія, консолідація та синергія.

"Три стовпи для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права та, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.