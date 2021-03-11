Кулеба назвав "три стовпи" для повернення Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував затвердження Стратегії деокупації Криму на сьогоднішньому засіданні Ради нацбезпеки і оборони. Кулеба назвав цю стратегію "історичним документом".
Про це йдеться у заяві міністра на сторінці у Twitter.
За словами Кулеби, схвалення цієї стратегії є очевидним сигналом, що Україна докладає власні зусилля для деокупації Криму.
"Ми затвердили Стратегію деокупації Криму, історичний документ, який був потрібним з 2014 року. Сигнал очевидний: ми не просто закликаємо світ допомогти нам повернути Крим, Україна докладає власні цілеспрямовані та системні зусилля", - заявив він.
Крім того, глава українського МЗС назвав "три стовпи" для деокупації та реінтеграції Кримського півострову - це стратегія, консолідація та синергія.
"Три стовпи для повернення Криму: затверджена сьогодні стратегія; консолідація - ми працюємо над об'єднанням зусиль партнерів на Кримській платформі; синергія - відновлення міжнародного права та, як наслідок, відновлення повного суверенітету України над Кримом", - пояснив міністр.
Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони сьогодні затвердила Стратегію деокупації Криму. Робота над стратегією тривала більше року. Цей документ буде відкритий для громадськості та матиме англійський переклад.
Як писало РБК-Україна, підготувати проект Стратегії деокупації Криму було доручено секретарю РНБО.