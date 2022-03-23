Кулеба назвав рецепт перемоги України над Росією: спирається на три стовпи

Здатність України перемогти у війні проти Росії спирається на три стовпи. Зокрема, на її стійкість, постачання зброї та західні санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби для The Economist .

За його словами, здатність України здобути перемогу над своїм більшим сусідом спирається на три стовпи: стійкість України, постачання зброї та західні санкції.

"Ми завжди розуміли, що не буде жодної країни, яка боротиметься з нами пліч-о-пліч, що це буде хрест, який ми повинні нести. Але щоб допомогти нам, країни можуть зробити дві речі: відправити нам необхідну зброю і ввести санкції", - зазначив Кулеба.