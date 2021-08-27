Кулеба назвав недоречною заяву президента Естонії щодо вступу України в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україні для вступу в ЄС знадобиться щонайменше 20 років. На думку міністра, такі заяви естонського лідера є недоречними.

"Трохи більше ніж 20 років тому західні країни таким самим менторським тоном казали литовцям, латвійцям та естонцям: вам треба 20-30 років до ЄС і НАТО дозріти. Тому, безумовно, мені було дивно чути ці слова від президента Естонії. Я з нею розмовляв до цього і вона була оптимістичною. Я не знаю, що на неї вплинуло на інтерв'ю, але ці заяви не відповідають дружньому характеру наших відносин", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна вже передала своє обурення цими словами до естонського МЗС.

"Ми розчаровані такими заявами та вважаємо їх недоречними. Ми довели цю позицію до МЗС Естонії, до посла Естонії в Україні. Вважаємо, що такі речі не повинні лунати від друзів та партнерів", - наголосив він.