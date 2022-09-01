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Кулеба назвав головні потреби України в зброї

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В України є три великих пріоритети по зброї, яка необхідна для швидкого завершення російського повномасштабного вторгнення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Куди б я не поїхав, будь-яка зброя починається і закінчується постачанням зброї... По системах озброєння у нас є пріоритети. Три найбільші пріоритети - це артилерія будь-якого типу і боєприпаси до неї, це ППО і системи залпового вогню. Це речі, які потрібні", - заявив він.

Міністр підкреслив, що артилерія і РСЗВ - це ті системи, якими Росія значно перевищує українські сили.

"Ми можемо боротися не тільки кількістю, але і якісно, тому що одна гаубиця НАТО набагато ефективніше російських гаубиць, виготовлених в Радянському Союзі. На кожній зустрічі я постійно підкреслюю велику потребу отримати більше артилерії. Ніяка і оборонна і наступальна операція не може бути втілена без артилерії", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Пентагон уклав з виробником озброєнь Raytheon контракт на закупівлю ЗРК малої і середньої дальності NASAMS для України на 182 млн доларів. Орієнтовною датою завершення робіт з виробництва комплексів було вказано 23 серпня 2024 року.

Крім того, США готують черговий пакет військової допомоги для України.

Раніше США виділили Україні найбільший пакет військової допомоги на 3 млрд доларів.

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