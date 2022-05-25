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Кулеба назвав єдиний спосіб послабити економіку Росії

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Західні країни мають запровадити заборону на перевезення російської сировини морським транспортом та затвердити ембарго на енергоресурси РФ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що ембарго на енергоресурси та запровадження санкцій проти морської індустрії, яка перевозить російські нафту та газ, призведуть до того, що "економіка РФ почне задихатися".

"Це єдиний спосіб справді поставити Путіна в економічно вразливу позицію. На даний момент він почувається досить безпечно, тому що його кишені сповнені грошей, а ціни на нафту продовжують зростати", - заявив міністр.

При цьому голова МЗС подякував союзникам України за введені раніше санкції.

"Ми цінуємо санкції, які вже запровадили. Деякі з них особливо допомагають, оскільки стратегічно підривають російську стабільність або вже унеможливили для Росії процес виробництва сучасної зброї через санкції", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Росія намагається шантажувати Україну та інші держави продовольчою кризою, яка сталася через блокаду портів. Проте політики не мають піддаватися на провокації агресора.

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