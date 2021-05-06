Кулеба назвав Блінкену спосіб покласти край агресії РФ проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном назвав спосіб зупинити російську агресію проти України. За його словами, для цього треба чіткий сигнал колективного Заходу.

За його словами, в розмові з Блінкеном він заявив про те, що російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе.

"Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частину, яка відкололася від "русского мира" ... Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початком кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії", - заявив Кулеба.