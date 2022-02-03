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Кулеба про мінські угоди: ніхто не примушує Україну до їх виконання

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 22:30
Кулеба про мінські угоди: ніхто не примушує Україну до їх виконання Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Зарубіжні партнери не тиснуть на Україну для виконання мінських угод щодо Донбасу. Хоча раніше були спроби примусити Київ до їх виконання на умовах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".

"Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, в основі яких прямий діалог між Україною і ОРДЛО, який нам нав'язують і який на зустрічах на всіх рівнях відкидається... Але якщо мається на увазі, що хтось приїжджає, починає тиснути на Україну, виконуйте мінські угоди так чи так, то цього немає. Це все чутки, ні в одній розмові цього не було з однієї простої причини. За всі ці роки наші партнери зрозуміли - ні президент Зеленський, ні Україна не будуть терпіти тиску і примусу щось виконувати", - заявив міністр.

За його словами, те, що мінські домовленості є основою для врегулювання, це факт. Але є російська інтерпретація, яка не відповідає українським інтересам.

"Були випадки, коли нам щось намагалися нав'язати. Зараз ніхто не нав'язує нам виконання мінських угод на російських умовах", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва хоче, щоб учасники "нормандського формату" переговорів змусили Україну виконати мінські угоди.

А напередодні президент Росії Володимир Путін звинуватив Київ у нібито саботажі домовленостей.

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Дмитро Кулеба Мінські угоди
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