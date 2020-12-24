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Кулеба про "Мінськ" та "Нормандію": потенціал ще не вичерпано

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенціал сьогоднішніх форматів переговорів щодо врегулювання на Донбасі ще не вичерпано. Мова йде про "Мінськ" та нормандський формат.

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Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, у нормандському форматі ще залишилися моменти, де можна тиснути.

"Потенціал мінського процесу та нормандського формату не вичерпаний ще. І ту роботу титанічну, яку робить Андрій Єрмак, ведучи переговори з німецьким, французьким та російським колегами, там ще є за що поборотися і є на шо тиснути", - наголосив він.

Крім того, Кулеба прокоментував складність переговорного процесу в Тристоронній контактній групі. Він додав, що іншого шляху немає.

"Там атмосфера так собі, м'яко кажучи. Ситуація - безкінечні ходіння по колу. Але всі професійні люди, і всі розуміють, що іншого шляху немає. Треба лупати цю скалу", - сказав міністр.

Нагадаємо, нещодавно президенти Росії та Франції обговорили нормандський формат. Однак у Кремлі заявили, що про дату майбутнього саміту "нормандської четвірки" говорити зарано.

Прогноз погоди
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Новини України Донбасмінські угодиДмитро КулебаНормандський формат