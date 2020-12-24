Кулеба о "Минске" и "Нормандии": потенциал еще не исчерпан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потенциал сегодняшних форматов переговоров по урегулированию на Донбассе еще не исчерпан. Речь идет о "Минске" и нормандском формате.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, в нормандском формате еще остались моменты, где можно давить.

"Потенциал минского процесса и нормандского формата не исчерпан еще. И ту титаническую работу, которую делает Андрей Ермак, ведя переговоры с немецким, французским и российским коллегами, там еще есть за что побороться и есть на что давить", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба прокомментировал сложность переговорного процесса в Трехстороннем контактной группе. Он добавил, что другого пути нет.

"Там атмосфера так себе, мягко говоря. Ситуация - бесконечные хождения по кругу. Но все профессиональные люди, и все понимают, что другого пути нет. Надо долбить эту скалу", - сказал министр.

Напомним, недавно президенты России и Франции обсудили нормандский формат. Однако в Кремле заявили, что о дате предстоящего саммита "нормандской четверки" говорить рано.