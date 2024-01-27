RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о февральском саммите ЕС: есть обнадеживающие ожидания

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

У Украины есть обнадеживающие ожидания от следующего саммита Европейского совета. Он пройдет на следующей неделе, 1 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу на совместной пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

"У нас совместно есть обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля. Есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была заблокирована длительное время из-за позиции отдельных членов Европейского союза. Но работаем над разблокировкой и имеем обнадеживающие шаги в этом направлении", - сказал Кулеба.

Он отметил, что с литовским министром также обсудили будущее членство Украины в ЕС и НАТО. Глава МИД отметил помощь Литвы, которая является членом обоих институций.

Кроме того, Кулеба поблагодарил литовских дипломатов в Вашингтоне, работающих с обеими партиями в Конгрессе США для того, чтобы помочь принять необходимые решения о помощи Украине.

 

Февральский саммит ЕС

1 февраля в Брюсселе пройдет саммит Европейского совета. Украина рассчитывает, что там будет принято положительное решение о выделении финансовой поддержки в размере 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Напомним, что помощь Украине блокирует венгерский премьер Виктор Орбан. В ЕС намекнули, что получили положительный сигнал от Венгрии по пакету помощи для Украины.

По данным Bloomberg, Венгрия также передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5,4 млрд евро для Украины.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМИД УкраиныЛитваДмитрий Кулеба