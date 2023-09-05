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Кулеба о контрнаступлении: жизнь сложнее комиксов об Астериксе и Обеликсе

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление. Но, конечно же, оно не похоже на комиксы об Астериксе и Обеликсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебы каналу France 5.

По его словам, люди в Америке хотят, чтобы украинское контрнаступление выглядело как комикс "Мстители", а люди во Франции хотели бы видеть что-то похожее на "Астерикса и Обеликса".

"То есть появляются герои, которые одним-двумя ударами разбрасывают огромное войско врага и устанавливают справедливость. Но жизнь немного сложнее", - отметил Кулеба.

 

Контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ на южном фронте началось около 4 июня. За это время удалось уволить около десяти населенных пунктов. Наступление усложняется большими минными полями.

Командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью – по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать побыстрее.

Астерикс и Обеликс - герои комиксов, об их приключениях написаны более 30 историй, авторами которых являются французские писатели Рене Госинни и художник Альбер Удерзо. Комиксы расходятся по всему миру многомиллионными тиражами; по их мотивам сняты художественные и мультипликационные фильмы. Астерикс и Обеликс – жители маленькой галльской деревни. Окруженная римскими гарнизонами, она продолжает стойко сопротивляться захватчикам.

 

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Дмитрий КулебаКонтрнаступление ВСУ