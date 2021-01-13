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Кулеба про імунні паспорти: поки що це лише теоретична дискусія

Автор: Анастасия Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що введення імунних паспортів є тільки теоретичною дискусією. Гололва МЗС Дмитро Кулеба вважає, що, як тільки емоції вщухнуть, будуть знайдені цивілізовані рішення.

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Про це він заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, довідки з негативними результатами тестів вже в минулому році були потрібні на в'їзді в ряд країн.

"Щодо якихось додаткових паспортів - поки все це лише теоретична дискусія, в значній мірі керована в публічному просторі нормальними для періоду пандемії масовими емоціями. Переконаний, будуть знайдені необтяжливі цивілізовані рішення для забезпечення безпеки здоров'я громадян під час подорожей", - вважає він.

Нагадаємо, генеральний директор авіакомпанії Qantas Алан Джойс заявив, що його компанія розглядає можливість зміни правил обслуговування пасажирів. Коли вакцини стануть доступними, то можуть почати просити докази вакцинації мандрівників.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис запропонував президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн ввести сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

Прогноз погоди
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Новини України Дмитро Кулебапаспорт