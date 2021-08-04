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Кулеба та Єрмак прибули в Вашингтон для підготовки візиту Зеленського в США

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава Офісу президента Андрій Єрмак прибули у Вашингтон. Вони мають підготувати офіційний візит українського президента Володимира Зеленського в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Кулебу у Facebook.

"Сьогодні ми з Андрієм Єрмаком у Вашингтоні для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленський до Вашингтона на запрошення президента США Джозефа Байдена, який відбудеться вже 30 серпня", - повідомив Кулеба.

За його словами, перша зустріч запланована на 8 ранку. Плануються зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, Держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

"Станом на зараз президент України є другим після канцлера Німеччини лідером з Європи, який відвідає США на запрошення президента Байдена", - зазначив Кулеба.

Він також стверджує, що у президентів є "низка великих тем".

"Але якими б вони не були, не буде жодних "підвищених тонів" або якогось шантажу. Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору", - додає глава МЗС України.

На думку Кулеби, важливим є те, що візит Зеленського відбудеться відразу після "наймасштабнішої в історії України міжнародної події" - установчого саміту Кримської платформи.

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Володимир ЗеленськийБілий дімДмитро КулебаАндрій Єрмак