Кулеба про майбутнє ОРДЛО: Україна ніколи не прийме російську версію мінських угод

"Російська версія майбутнього ОРДЛО - ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення, з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", - сказав Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що є мінські угоди. Вони мають на увазі, що цим територіям буде надано особливий статус як частина реформи децентралізації, яка реалізується в Україні.

"Ми готові рухатися в напрямку виконання мінських угод, але ми ніколи не погодимося з російським імплементацією Мінських угод", - додав міністр.

За його словами, при обговоренні мінських угод потрібно ставити питання таким чином: коли Росія почне виконувати ці домовленості?

"Чому ми завжди чуємо меседжі про те, що це Україна повинна щось виконати? Це не ми є агресором, не ми блокуємо роботу ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.). Не ми блокуємо проведення саміту нормандської четвірки. Давайте говорити про те, що повинна виконати Росія", - резюмував Кулеба.