Кулеба і Боррель узгодили позиції щодо роботи "зернового коридору", санкцій і зброї

Сторони також обговорили постачання зброї в Україну.

"Розмова з Жозепом Боррелем. Україна і ЄС мають намір забезпечити подальше функціонування зернового коридору для допомоги Близькому Сходу, Африці та Азії. Узгоджені позиції з приводу нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня вперше з початку повномасштабної війни запрацював морський експорт аграрної продукції з України. Посередниками між Києвом і Москвою і сторонами угоди виступили ООН і Туреччина.

Президент Володимир Зеленський вважає, що це запобіжить світовій продовольчій кризі.

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