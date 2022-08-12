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Кулеба і Боррель узгодили позиції щодо роботи "зернового коридору", санкцій і зброї

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба погодив з високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем роботу "зернового коридору" і санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України.

Сторони також обговорили постачання зброї в Україну.

"Розмова з Жозепом Боррелем. Україна і ЄС мають намір забезпечити подальше функціонування зернового коридору для допомоги Близькому Сходу, Африці та Азії. Узгоджені позиції з приводу нових санкцій проти Росії, постачання зброї в Україну. Обговорили безпекову ситуацію на Балканах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня вперше з початку повномасштабної війни запрацював морський експорт аграрної продукції з України. Посередниками між Києвом і Москвою і сторонами угоди виступили ООН і Туреччина.

Президент Володимир Зеленський вважає, що це запобіжить світовій продовольчій кризі.

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Дмитро Кулеба