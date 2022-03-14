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Кулеба і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля з припинення війни проти України

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Вашингтон, Понеділок 14 березня 2022 04:23
Кулеба і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля з припинення війни проти України Фото: Кулеба обговорив з Блінкеном дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. Глава Держдепу висловив непохитну Солідарність у захисті від жорстокої російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Держдепартаменту.

"Сьогодні державний секретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб висловити постійну підтримку народу і уряду України і засудити триваючі напади Російської Федерації на українські міста, в результаті яких гине все більше цивільних осіб", - йдеться в релізі.

Відзначається, що Кулеба і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, розв'язаної Володимиром Путіним. В ході бесіди держсекретар підтвердив непохитну солідарність США з Україною в захисті від триваючої жорстокої агресії Кремля.

Нагадаємо, на 14 березня запланований черговий раунд переговорів України і Росії. Відомо, що він пройде у форматі відеоконференції.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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