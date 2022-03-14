Кулеба і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля з припинення війни проти України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни Росії проти України. Глава Держдепу висловив непохитну Солідарність у захисті від жорстокої російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п ресреліз Держдепартаменту.

"Сьогодні державний секретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб висловити постійну підтримку народу і уряду України і засудити триваючі напади Російської Федерації на українські міста, в результаті яких гине все більше цивільних осіб", - йдеться в релізі.

Відзначається, що Кулеба і Блінкен обговорили дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни, розв'язаної Володимиром Путіним. В ході бесіди держсекретар підтвердив непохитну солідарність США з Україною в захисті від триваючої жорстокої агресії Кремля.