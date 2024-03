Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию

"Стоя здесь, в Киеве, перед памятником Махатми Ганди, я также рад анонсировать, что на этой неделе я впервые посетю с визитом Индию", - написал Кулеба.

По словам Кулебы, его визит должен усилить отношения Украины и Индии.

"Украина и Индия - это две большие демократии. Я уверен, нам суждено быть отличными партнерами и друзьями", - отметил он.

Сегодня, Индия празднует Холи, most beautiful and colorful spring holiday. И wish everyone a happy Holi! Standing here в Кыиве, вблизи Махатмы Ганди в монастырь, Я был также связан с информацией о том, что этот week Я буду платити мою першу, щоб visit to India. pic.twitter.com/j38tNyGvUw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 25 марта, 2024