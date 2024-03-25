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Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал свой первый визит в Индию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Twitter.

"Стоя здесь, в Киеве, перед памятником Махатми Ганди, я также рад анонсировать, что на этой неделе я впервые посетю с визитом Индию", - написал Кулеба.

По словам Кулебы, его визит должен усилить отношения Украины и Индии.

"Украина и Индия - это две большие демократии. Я уверен, нам суждено быть отличными партнерами и друзьями", - отметил он.

Зеленский призвал Индию приняла участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский в свою очередь выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и "активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников".

В своем Telegram глава государства отметил, что во время телефонного разговора с Моди заявил о важности, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.

Позиция Индии по войне РФ против Украины

Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.

Да, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в Россию работать "помощниками" в армии, впрочем, затем принудительно забирали на войну против Украины.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии избегают контрактных поставок российской нефти из-за ужесточения санкций США.

В то же время Индия после двухмесячного перерыва возобновила импорт российской нефти "Сокол".

Недавно заместитель министра иностранных дел Украины Ирина Боровец заявила о том, что Индия является мировым представителем Глобального Юга и на уровне Китая также тесно сотрудничает с Россией. По ее словам, для того чтобы изменить эту ситуацию, нужно искать новые точки сотрудничества с Нью-Дели и в дальнейшем возобновлять политический диалог.

Подробнее о позиции Индии читайте в материале РБК-Украина "Курс на Юг. Как Украина ищет союзников вне Европы и США".

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ИндияДмитрий Кулеба