Кулеба анонсував засідання Кабміну для обговорення протидії коронавірусу

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Засідання заплановане на суботу, 14 березня

Кабінет міністрів у суботу, 14 березня, збереться на екстрене засідання, яке буде присвячене темі коронавірусу. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За словами міністра, урядовцями буде обговорюватися питання протидії поширенню коронавірусу.

"Завтра буде засідання уряду, де ми будемо працювати, насамперед, над питанням, що робити з коронавірусом", - зазначив керівник МЗС.

Зазначимо, в Україні нині лабораторно підтверджені три випадки коронавірусного захворювання. З 12 березня в Україні триває карантин до 3 квітня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив рішення Ради національної безпеки і оборони України через коронавірус в Україні. Одне з рішень - закриття кордону для іноземців на два тижні.

В Україні коронавірус вперше був зафіксований 3 березня - заразився житель Чернівців, який напередодні їздив в Італію. На даний момент від коронавірусу померла одна українка - 71-річна жителька Житомирської області. Також у лікарні Чернівецької області знаходиться ще одна людина, у якої підтверджений коронавірус. Одна громадянка України померла в Італії.