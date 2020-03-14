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Кулеба анонсировал заседание Кабмина для обсуждения противодействия коронавирусу

Новости » Политика     14.03.2020 - 03:34
Кулеба анонсировал заседание Кабмина для обсуждения противодействия коронавирусу
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Заседание запланировано на субботу, 14 марта

Кабинет министров в субботу, 14 марта, соберется на экстренное заседание, которое будет посвящено теме коронавируса. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По словам министра, в правительстве будет обсуждаться вопрос противодействия распространению коронавируса.

"Завтра будет заседание правительства, где мы будем работать, прежде всего, над вопросом, что делать с коронавирусом", - отметил руководитель МИД.

Отметим, в Украине лабораторно подтверждены три случая заболевания коронавирусом. С 12 марта в Украине продолжается карантин до 3 апреля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. Одно из решений - закрытие границы для иностранцев на две недели.

В Украине коронавирус впервые был зафиксирован 3 марта - заразился житель Черновцов, который накануне ездил в Италию. На данный момент от коронавируса умерла одна украинка - 71-летняя жительница Житомирской области. Также в больнице Черновицкой области находится еще один человек, у которого подтвержден коронавирус. Одна гражданка Украины умерла в Италии.

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