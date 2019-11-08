Кудрявцев: дозвільна система на будівельному ринку повинна бути справедливою

Якщо є весь пакет дозвільної документації – ніхто не може забороняти початок робіт, незалежно від того, хто виступає замовником будівництва, лобіює хтось даний проект чи ні. Про це екс-голова ДАБІ Олексій Кудрявцев висловився у своєму блозі.

"Принципова задача, яка зараз стоїть і яку держава зі свого боку має вирішити якомога швидше: створення таких умов, щоб необхідний дозвіл отримував кожен забудовник, який має на це право... Єдиний справедливий підхід та абсолютно рівні умови для всіх. Так само як повинен бути єдиний для всіх закон... тобто – прийшов з повним пакетом (який, нагадаю, складається з: права користування або володіння земельною ділянкою відповідного призначення, відповідних містобудівних умов і обмежень проекту майбутньої споруди та експертного висновку) - будь ласка, тобі раді. Будуй!",- підкреслив він.

Як показав багаторічний досвід, залучення посадових осіб у процес надання дозволів – це завжди корупційний ризик, ділиться спостереженнями Кудрявцев.

"Причому, ризик з обох сторін. Адже хабар за своєю суттю обов'язково припускає двох учасників процесу: того, хто потребує, і того, хто дає. Багато чув від учасників ринку, що контролюючі органи "звикли брати хабарі". Повинен додати: а хтось з ринку "звик давати". І саме тому це явище десятиліттями було непереборним", - пише Кудрявцев.

Видача дозволів на будівництво та введення в експлуатацію повинні перейти в електронний формат - так само, як і оплата за цю процедуру.

"Видалити людину з процесу. Позбавити як чиновника, так і забудовника спокуси дати чи взяти хабар. Це досить прості рутинні послуги, з якими чудово впорається програма в електронному кабінеті", - вважає Кудрявцев.

Він нагадав, що законодавчі підстави для його створення вже з'явилися. Найближчим часом має запрацювати Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

"Відкритість та доступність послуг для учасників ринку - це один з принципових кроків, які слід зробити вже сьогодні. Так нам вдасться домогтися чесного прозорого ринку і як результат - поваги до України на міжнародному рівні. Зокрема - підвищення позицій країни в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку DoingBusiness за напрямом "Отримання дозволу на будівництво". Тільки так ми зможемо здійснити реформу", - підсумовує він.