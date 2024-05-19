Куда обращаться, если хочешь эвакуироваться с севера Харьковской области: ответ ОВА

Жители северной части Харьковской области, которые хотят эвакуироваться в более безопасные места Украины, могут обратиться с этой просьбой к властям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По его словам, Волчанск, Липцы и все населенные пункты северного приграничья области практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.
По этой причине происходит эвакуация гражданского населения. Спасателям, полиции и волонтерам областного Координационного гуманитарного центра уже удалось вывезти из опасных районов более 4000 человек.
Синегубов пояснил, что те, кто желает эвакуироваться, могут круглосуточно и бесплатно звонить по номеру - 0 800 339 291.
Российские войска пытаются продвигаться на севере Харьковской области, в направлении населенных пунктов Липцы и Волчанск. При этом ВСУ дают оккупантам отпор.
Недавно Синегубов заявлял, что украинским войскам удалось остановить активное продвижение российских захватчиков по территории Харьковской области.
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