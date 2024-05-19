Куда обращаться, если хочешь эвакуироваться с севера Харьковской области: ответ ОВА

По его словам, Волчанск, Липцы и все населенные пункты северного приграничья области практически круглосуточно находятся под вражеским огнем.

По этой причине происходит эвакуация гражданского населения. Спасателям, полиции и волонтерам областного Координационного гуманитарного центра уже удалось вывезти из опасных районов более 4000 человек.

Синегубов пояснил, что те, кто желает эвакуироваться, могут круглосуточно и бесплатно звонить по номеру - 0 800 339 291.