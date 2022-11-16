Куда убегать? Зеленский рассказал об идее полной эвакуации Киева

Что сказал Зеленский об эвакуации киевлян

По словам президента, "когда был первый ракетный удар по Киеву, то было предложение эвакуировать столицу". Речь шла обо всем населении города.

Также ему предлагали "закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество".

"Такое было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные станции, не будет воды и многого не будет... Это было в первый день мощных ракетных ударов", - сказал Зеленский.

"Мой вопрос был следующий: а когда будут удары по всему государству, куда мы его будем эвакуировать? В Польшу? Словакию? Румынию? Куда? И скажите мне: после большой глобальной эвакуации, как мне сформулировали люди (не буду говорить - кто), скажите мне, пожалуйста, есть ли хоть один процент, что Россия не вернется и не зайдет, и не оккупирует полностью всю территорию? Ведь если нет людей в городе, то будет Мариуполь в каждом городе, будет повсюду смерть", - добавил президент.

Глава государства также задал риторический вопрос: кто должен защищать страну, если "всех вывезут из государства"?

"Вы считаете, что должны защищать только люди с автоматами? У них что, нет жен и детей, родителей, близких?.. Если бы не было людей в Украине - мы бы потеряли государство! Я не знаю, что было бы, если бы президент сказал: "Бегите, и я с вами побежал, потому что, что мне здесь одному делать"? Нет, это не об украинцах!" - резюмировал Зеленский.