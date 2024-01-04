Куда россияне могут пойти после Марьинки: эксперт назвал два варианта наступления врага

Российские оккупанты в случае захвата Марьинки могут выбрать два пути для дальнейшего наступления. Первый - на Угледар, второй - в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Об этом говорится в материале РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта .

По мнению эксперта, бывшего спикера Генштаба Владислава Селезнева, после Марьинки враг не сможет быстро прорываться дальше, потому что он понес там большие потери.

"Думаю, им важнее двигаться от Марьинки на Угледар, чтобы обеспечить постоянное железнодорожное сообщение в районе Волновахи", - отметил он.

Хотя, по его мнению, оккупанты могут разделиться и часть пойдет в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Сейчас неясно, как будет действовать враг. Но вполне возможно, что на Славянск и Краматорск хотят наступать скоординированно с юга, севера и востока", - констатировал эксперт.

Ситуация в районе Марьинки

В последние несколько дней потери украинских позиций не фиксируются, а это значит, что продвижение россиян удается блокировать. К достижениям можно отнести и то, что наши силы не позволили им совершить стремительный рывок, продвинуться на запад и зайти нам в тыл. Фактически происходит контролируемый отвод, который не приведет к обрушению фронта.

На прошлой неделе Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли на окраины Марьинки. Город держался почти два года, но теперь его нет. Защитники находятся в северной части, но, по всей видимости, могут отойти на оборонные рубежи дальше.

Его слова стали ответом на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы полном захвате Марьинки. Согласно официальной информации, это не так, о захвате говорить некорректно, поскольку Силы обороны не покинули ее административные границы. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, защищать этот город сложнее, чем Бахмут, на его территории не осталось ни одного уцелевшего здания.