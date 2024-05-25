Куда пойти и что посмотреть в Лондоне: 10 самых интересных мест

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Биг-Бен

Начать прогулку следует с классики - символа Лондона, который часто местные называют Большой Колокольней, а с 2012 года он официально называется Башней Елизаветы.

Пропустить эту достопримечательность Лондона вам не удастся - Биг-Бен является главным ориентиром в городе. Этот готический часовой дом расположен на северном берегу реки Темза и является частью Вестминстерского дворца. Его высота составляет 96 метров.

Эта культовая часовая башня снялась в сотнях фильмов, а ее изображение печатают везде, от футболок до обоев, что делает ее одним из самых узнаваемых сооружений в мире.

Башня выглядит невероятно днем, но неизгладимое впечатление на всех посетителей производит ее вид ночью, когда она ярко подсвечивается вдоль Темзы.

Фото: Биг-Бен (wikipedia.org)

Трафальгарская площадь

Трафальгарская площадь - это одна из самых известных и живописных площадей в центре Лондона, которая играет важную роль в жизни города и стала своеобразным символом британской культуры.

Знаменитая своей историей и поразительной архитектурой, площадь служит платформой для различных событий и выставок. В центре стоит Колонна Нельсона, монументальная постройка, чествующая героические достижения британского адмирала Горацио Нельсона во время битвы с французами при Трафальгаре в 1805 году.

Еще один интересный факт - именно с этой площади в 1945 году Уинстон Черчилль объявил народу Великобритании об окончании Второй мировой войны.

Площадь окружена четырьмя монументальными львами и несколькими крупными фонтанами, придавая место торжественности и масштабности. Трафальгарская площадь превратилась не просто в центральное открытое пространство города, но и в одну из самых известных городских площадей мира, став популярным местом для туристов.

Фото: Трафальгарская площадь (wikipedia.org)

Букингемский дворец

Это Королевский дворец - официальная резиденция правящей династии в Лондоне. В здании около 800 комнат, а вокруг по периметру в 20 гектаров раскинулся целый город для внутреннего пользования королевских лиц: госпиталь, отделение полиции, почта, ресторан.

Дворец строился для герцога Букингемского в 18 веке, но был выкуплен королем Георгом III. Официальной резиденцией стал после вступления на престол королевы Виктории.

Фото: Букингемский дворец (wikipedia.org)

Лондонский Тауэр

Лондонский Тауэр - крепость, которая стоит на северном берегу Темзы.

Тауэр известен как тюрьма для знатных особ и узников королевской крови. Время от времени он становился резиденцией монархов. Только в середине 20 века Тауэр перестал выполнять функции тюрьмы.

Сейчас Тауэр - это музей, посвященный истории города. Главный экспонат - королевская корона

Фото: Лондонский Тауэр (wikipedia.org)

Колесо обзора "Лондонский глаз"

Вот на что действительно стоит потратиться, так это на колесо обзора "Лондонский глаз". Оно было построено в 1999 году и считается самым большим в мире. Это, безусловно, лучшая смотровая площадка города и одно из достопримечательностей Лондона.

Высота конструкции 136 метров, что примерно соответствует 45-ти этажному дому. Колесо установлено на берегу Темзы, с него открывается вид на весь Лондон.

Пассажиры могут разместиться в одной из 32 закрытых кабин-капсул, символизирующих 32 района города. Полный оборот происходит за пол часа.

Фото: Колесо обзора "Лондонский глаз" (wikipedia.org)

Тауэрский мост

Необычный дизайн Тауэрского моста делает его легко узнаваемым: на впечатляющих речных опорах располагаются две башни в готическом стиле высотой 64 метра, соединенные подъемными пролетами и пешеходными галереями. В одной из башен моста работает музей.

Главная особенность этого моста заключается в том, что он подъемный и расположен ниже всех других мостов над Темзой. Мост получил свое название из-за расположения рядом с Тауэром.

Хотя первоначально местные жители считали мост безобразным, но впоследствии он стал не только ключевой транспортной артерией, но и достопримечательностью Лондона.

Фото: Тауэрский мост (wikipedia.org)

Вестминстерский дворец

Вестминстерский дворец - величественное архитектурное чудо и эпицентр политической и исторической жизни Великобритании. Построенный в 11 веке и расположенный на берегу реки Темзы, он имел назначение как королевский двор, в котором постоянно проживали короли со своими семьями.

С 16 века Вестминстерский дворец - место заседаний парламента и официальных событий. Хотя после этого времени дворец прошел много перестроек и реконструкций, однако сохранил свою важность как символ британской демократии и культурного наследия.

Фото: Вестминстерский дворец (wikipedia.org)

Национальная галерея

Лондонская национальная галерея - крупнейший музей в стране, где выставлено более 2000 образцов западноевропейской живописи, начиная с 12 века.

Галерея была создана в 1839 году. С этого времени коллекция постоянно пополняется. Как и многие подобные места, музей невозможно обойти за одно посещение, нужно вернуться к нему несколько раз, чтобы посмотреть на все экспозиции. Также в Лондонской галерее можно прослушать аудиокниги и лекции об искусстве.

Фото: Лондонская национальная галерея (wikipedia.org)

Собор Святого Павла

Собор Святого Павла, расположенный на холме Ладгейт Хилл, представляет собой выдающийся архитектурный шедевр и символ духовности Лондона.

История этого храма уходит раннего средневековья, когда на этом месте возводились первые христианские церкви. После реформ Генриха VIII католический собор, существовавший здесь раньше, претерпел упадок, и только руины остались на вершине холма.

В 17 веке началось строительство совершенно нового собора по проекту выдающегося архитектора, серая Кристофера Рена. Собор Святого Павла был завершен в 1708 году и стал выдающимся сооружением английского классицизма. В храме похоронены многие известные люди Великобритании. Среди них Уинстон Черчилль и адмирал Горацио Нельсон.

Фото: Собор Святого Павла (wikipedia.org)

Улица Оксфорд-стрит

Оксфорд-стрит - одна из самых известных лондонских торговых улиц. Ежегодно ее посещают более 100 млн человек.

Прежде всего посещение улицы интересно всем, кто следит за модой и любит шоппинг. На относительно небольшом пространстве (длина Оксфорд-стрит всего 2,4 км) находится более 500 магазинов, в том числе бутики мировых брендов, крупные семейные супермаркеты и магазины с товарами категории масс-маркет.

Фото: улица Оксфорд-стрит (wikipedia.org)