Куди звертатися за призначенням субсидії: інструкція Мінсоцполітики

Документи для оформлення субсидій в Україні можна подати в паперовому вигляді та онлайн. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).
Особа, яка зареєстрована (проживає) у житловому приміщенні, має звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання).
З 1 січня 2021 року заяви з необхідними документами приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх на папері поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).
Для оформлення субсидії онлайн треба перейти за посиланням "Оформлення субсидії онлайн" на сторінці https://www.msp.gov.ua/timeline/subsidii.html.
У паперовому вигляді заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення.
Громадянин надає:
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
Інформацію щодо призначення субсидій можна дізнатися в Єдиному державному реєстрі отримувачів житлових субсидій, який знаходиться у відкритому доступі на сайті https://subsidii.ioc.gov.ua.
Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень. Станом на 10 вересня на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.