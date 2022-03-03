Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово, - Зеленський про ворожі війська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська, які захотіли окупувати Україну знаходяться в нашій країні тимчасово, і їх проженуть з ганьбою.

"Якщо вони куди-небудь і зайшли, то тільки тимчасово. Проженемо з ганьбою, як чинять ті прості люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли російські військові намагаються знайти собі їжу. Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Приберіть їх додому", - заявив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що російські загарбники не зможуть нічого отримати в Україні і ніколи нікого не підкорять. Це навіть не змінить кількість ворожої техніки, якщо вони захочуть її нагнати на нашу територію.