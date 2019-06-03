Кучма: Зеленський дав повноваження приймати реальні рішення

Глава української сторони Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма заявив, що президент України Володимир Зеленський дав йому повноваження приймати реальні рішення. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Кучма підкреслив, що зараз всередині України стало більше політичних протиріч, незважаючи на те, що країна переживає важкі часи.

"Я не міг не погодитися з цією пропозицією, тому що Україна переживає не найлегші часи у своїй історії. Мене дивує, що під час війни політичних протиріч у цей час всередині України стало більше. Я звик у своєму житті приймати рішення, виконувати і відповідати за них. Сьогоднішня зустріч президента країни показує, що у мене є така можливість і в тій групі, яка на сьогодні створена в нормандському форматі, зробити свій внесок", - зазначив він.

Кучма заявив, що під час перерви він зрозумів, що у нього є можливість працювати на благо вирішення існуючих у державі проблем.

"Якщо ми приймаємо там будь-які рішення, вони, звичайно, повинні бути узгоджені, то вони в Україні повинні виконуватися. А не просто, що ми там існуємо... Я іноді говорив, я не можу працювати в якості весільного генерала. Я собі за ця перерву зрозумів, що є можливість працювати на благо вирішення тих проблем, які є в Україні", - додав глава української сторони ТКГ.

Нагадаємо, в понеділок Зеленський повернув Леоніда Кучму в контактну групу. Глава держави підкреслив, що тепер Кучма буде главою української сторони Тристоронньої контактної групи. Також він озвучив дату зустрічі мінської групи - 5 червня.

Як писало РБК-Україна, Володимир Зеленський вимагає визначити строки виконання мінських угод. "У нас немає багато років на припинення війни і на продовження Мінська. Я хочу, щоб всі ці пропозиції були об'єднані зі зрозумілими строками виконання того чи іншого пункту", - зазначив глава держави.

Додамо, в минулому році Кучма завершив роботу у ТКГ по Донбасу у Мінську. Його замінив колишній перший заступник глави Міністерства закордонних справ України Руслан Демченко.