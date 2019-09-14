Кучма вважає, що Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну

Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Associated Press.

Кучма стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, затвердження плану по проведенню місцевих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу, без усякого нагляду з боку українського уряду.

"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - вважає Кучма.

Кучма зазначив, що Україна прагне мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб РФ відкликала бойовиків і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

"Давайте дотримуватися Мінські домовленості... Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" потребує укладання письмових угод.