Кучма і Сайдик не приїдуть на засідання ТКГ в Мінськ

Фото: Леонід Кучма (РБК-Україна)

Кучма і Сайдик візьмуть участь у засіданні Контактної групи по відеозв'язку

Представник України в Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі Леонід Кучма і спеціальний представник голови ОБСЄ по Україні Мартін Сайдик не приїдуть на засідання ТКГ в Мінськ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Білорусі, повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Як наголошується, вони візьмуть участь у засіданні Контактної групи по відеозв'язку.

"Вони (Сайдик і Кучма) не прибудуть", - повідомили в міністерстві.

Повідомляється, що через туман в Мінську не зміг приземлитися літак з представником України в контактній групі Леонідом Кучмою. Через погані погодні умови, найімовірніше, не зможе прибути і спеціальний представник голови ОБСЄ Мартін Сайдик.

Нагадаємо, прес-секретар представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що підсумки роботи ТКГ за останній період відкрили шлях до зустрічі "нормандської четвірки". При цьому вона зазначила, що на думку Леоніда Кучми, на зустрічі можливе погодження дорожньої карти досягнення миру в Україні.

Додамо, що представник країни в Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма не вважає "формулу Штайнмайера" - формулою миру. На думку Кучми, для реалізації світу на Донбасі необхідна допомога іноземних лідерів.