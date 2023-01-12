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Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Деньги на возмещение ущерба, нанесенного жилью украинцев из-за вторжения российской армии, и на восстановление жилья планируют брать из конфискованных денег страны-агрессора. Решения о компенсации будут принимать комиссии на уровне местных общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра инфраструктуры и регионального развития Александра Кубракова в Facebook.

Соответствующую норму заложили в проект закона №7198, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады.

"Более 2,4 млн украинцев живут в поврежденном или разрушенном жилье, по состоянию на осень 2022. Из-за действия заявки на компенсацию оставили уже более 316 тысяч украинцев. И это далеко не полный список пострадавших, который ежедневно пополняется. Проблема нуждается в четкой государственной политике, в таком чувствительному вопросу мы не можем ограничиваться временными решениями. Одним из инструментов регуляции вопроса компенсации за разрушенное жилье призван законопроект №7198, который находится на рассмотрении ВР", - написал он.

По его словам, закон будет определять, кто сможет получить компенсацию, в каком виде, когда и как пострадавшая сторона сможет использовать ее для приобретения нового жилья.

"Граждане получат четкий и понятный алгоритм действий по получению компенсации", - добавил Кубраков, опубликовав презентацию документа с пошаговым алгоритмом получения будущих возмещений.

"Государственная политика компенсаций будет внедряться в тесном взаимодействии с местным самоуправлением. Законопроектом предусматривается, что комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации будут создаваться при каждой общине или военной администрации. Этим мы максимально децентрализуем полномочия в вопросе компенсаций", - добавил вице-премьер.

Кубраков также подчеркнул, что по части финансирования правительство рассчитывает, что в качестве источника средств для восстановления разрушенного жилья будут использованы арестованные активы России. "Мы не хотим перекладывать бремя восстановления на налогоплательщиков, поэтому уже работаем с международными институтами над привлечением этих средств в восстановление. Это процесс нелегкий, однако мы уверены, что своего добьемся", - написал он.

Он также добавил, что законопроектом не закрываются все вопросы механизма компенсаций или источников финансирования. Он рамочным, под который будет разрабатывать комплекс подзаконных актов.

"Рассчитываем на поддержку народных депутатов и экспертной общественности в этом процессе. Вместе мы сможем выстроить не только эффективную систему компенсации, но и комплексно имплементировать градостроительную реформу", - подытожил Кубраков.

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ЖильеАлександр Кубраков