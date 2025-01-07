Кубраков получил должность в Минобороны: чем он будет заниматься

"Назначение Александра Кубракова поможет усовершенствовать ряд процессов в Вооруженных Силах Украины для обеспечения надлежащего функционирования системы снабжения и логистики. Уверен, что его значительный государственный и практический опыт будет способствовать усилению обороноспособности страны", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отметим, что Александр Кубраков работал на должностях вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, министра инфраструктуры Украины, главы Укравтодора.

Вместе с тем он имеет многолетний опыт работы в общественном и частном секторах.

Обновлено 10:48. Сам Кубраков на своей странице в соцсети Х сообщил, что с сегодняшнего дня официально сотрудничает с Министерством обороны Украины как волонтер-советник министра обороны Рустема Умерова.

"Полученные за последние годы знания и практический опыт я использую для усовершенствования систем материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Украины, способствуя миру в нашей стране. Поддержка фронта и наших военных всегда была моим главным приоритетом, независимо от моей роли или текущей работы", - написал он.