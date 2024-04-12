Кубраков назвал единственный способ защитить энергообъекты от атак РФ

Такие крупные энергетические объекты, как ТЭЦ, можно защитить только поместив их под землю и усилив ПВО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона.

По его словам, в этом году энергетическая система Украины лучше подготовлена к российским атакам. В частности, фокус защиты был на 2 уровне - от "Шахедов" По мнению Кубракова, именно от беспилотников удалось защитить большинство объектов.

"Несколько областей, которые сейчас подвергаются наибольшим атакам - они питаются именно путем трансформаторов, которые защищены 2 уровнем защиты. То есть на эти конструкции уже были не одни атаки и они выдержали их и я надеюсь, что и дальше будут выдерживать защиту", - рассказал он.

Однако он отметил, что полностью защитить энергообъекты можно только третьим уровнем защиты – это строительство новых подстанций погруженных под землю.

"Это гораздо сложнее. Мы это разработали совместно с Генштабом. Их военные инженеры разработали эти конструкции, четыре страны-партнера прислали своих инженеров и те с самого начала принимали участие в разработке. Это Великобритания, США, Германия и Япония", - рассказал он. .

Кубраков отметил, что испытание такой защиты было завершено и оно полностью подтверждает, что такие конструкции могу защитить от ракет любого типа.

Атаки РФ на ТЭЦ и ТЭС в Украине

11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел по Украине, использовав как дроны, так и ракеты, в частности "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.

В частности, атакой РФ была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области. До недавнего времени Трипольская ТЭС была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Впоследствии выяснилось, что из-за массовой российской атаки 11 апреля уничтожена вся генерация "Центрэнерго".

В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Самая тяжелая ситуация была в Харькове. Город остался без света, были проблемы с Интернетом, водой, электротранспорт не работает.

В "Укрэнерго" назвали атаку на энергетику самой большой за все время войны. Аварийные отключения были введены в семи областях.

Детальнее о последствиях атаки на ДнепроГЭС и что известно о самой станции - в материале РБК-Украина.

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