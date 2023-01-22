Кубраков поручил провести проверки в Минрегионе после разоблачения Лозинского

"Я дал поручение команде министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - отметил Кубраков.

Взяточническая афера

Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало о задержании Василия Лозинского.

Позже в правительстве подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Сегодня НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Оказалось, что чиновники присвоили часть государственных средств, которые предназначались для восстановления объектов критической инфраструктуры.

Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов.

Сегодня стало известно, что Лозинского уволили из Министерства развития общин, территорий и инфраструктур.

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