RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кубраков поручил провести проверки в Минрегионе после разоблачения Лозинского

Фото: министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктур проведут проверки после разоблачения взяточнической схемы, к которой причастен замминистра Василий Лозинский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова в Facebook.

"Я дал поручение команде министерства приступить к проверке всех действующих проектов Минрегиона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи", - отметил Кубраков.

Взяточническая афера

Напомним, недавно РБК-Украина со ссылкой на собственные источники сообщало о задержании Василия Лозинского.

Позже в правительстве подтвердили, что правоохранители подозревают замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры в хищении бюджетных средств.

Сегодня НАБУ сообщило детали взяточнической аферы, к которой причастен Лозинский. Оказалось, что чиновники присвоили часть государственных средств, которые предназначались для восстановления объектов критической инфраструктуры.

Чиновники заключали с предпринимателями договоры по завышенным ценам, а разницу забирали себе. Таким образом Лозинского разоблачили на взятке в 400 тысяч долларов.

Сегодня стало известно, что Лозинского уволили из Министерства развития общин, территорий и инфраструктур.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУАлександр Кубраков