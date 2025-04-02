Кубок Украины-2024/25: три битвы за полуфинал. Полное расписание и где смотреть матчи

Стартовая игра этого этапа прошла во вторник, 1 апреля. В Черновцах сошлись представители Первой лиги - местная "Буковина" и "Виктория" из Сум. Встреча завершилась победой хозяев (2:1), которые и стали первыми полуфиналистами розыгрыша.

2 апреля еще три путевки разыграют шесть представителей Премьер-лиги.

Кубок Украины-2024/25, четвертьфинал, расписание матчей среды:

14:00, "Александрия" - "Шахтер"

18:00, "Рух" - "Динамо"

18:00, "Верес" - "Полесье"

Сначала сыграют между собой "Александрия" и "Шахтер". Команды, которые бескомпромиссно борются за медали национального чемпионата, жребий свел и во втором по рангу соревновании. В УПЛ соперники уже сыграли дважды. В августе "Александрия" победила на своем поле - 4:3. Однако в феврале "горняки" взяли уверенный реванш - 3:0. Напомним, что именно "Шахтер" является действующим обладателем трофея.

"Рух" с "Динамо" только на прошлых выходных играли во Львове матч 22-го тура УПЛ. Команда Александра Шовковского без проблем одолела соперника - 2:0. Воспользуется ли "Рух" возможностью взять реванш в кубковом поединке?

Интересное противостояние намечается и в Ровно, где "Верес" будет играть с "Полесьем". Соперники совсем недавно, в 21-м туре УПЛ играли между собой именно на поле ровенчан и для "Полесья" все завершилось сокрушительным поражением - 1:5. Теперь "волки" не просто будут стремиться к реваншу. Для них выход в финал Кубка - дело чести, ведь решающий поединок в этом году состоится именно в Житомире.

Отметим, что победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Матчи "Александрия" - "Шахтер" и "Рух" - "Динамо" будут транслироваться в прямом эфире на канале UPL.TV. А вот игра "Верес" - "Полесье" доступна только на Youtube-канале ровенского клуба, причем за дополнительную плату - 35 гривен.