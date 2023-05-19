Кубок Стэнли: "Флорида" в четвертом овертайме дожала "Каролину" на старте финала Востока

НХЛ, Кубок Стэнли, Восточная конференция, финал

"Каролина" – "Флорида" – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1); серия – 0:1

Шайбы: Джарвис, 19:48, Нейсен, 43:47 – Барков, 35:28, Верхейге, 37:43, Ткачук, 139:47

"Харрикейнз" открыли счет под занавес первого периода. Хозяева льда смогли реализовать большинство в затяжной атаке. За дюжину секунд до сирены Джарвис классным броском из центральной зоны завершил комбинацию с участием Ахо и Бернса.

"Пантерз" ответили двумя шайбами во второй 20-минутке. Сначала Барков броском из левой зоны "прошил" Андерсена после передачи Дюклера. А впоследствии канадец ассистировал соотечественнику Верхейге – нападающий сместился от борта к правой зоне вбрасывания и попал в дальний угол.

В начале третьего периода "Каролина" отыгралась. Это Нейсен завершил атаку "Харрикейнз" с розыгрышем лишнего. В конце концов матч перешел в овертайм. Но выясняли взаимоотношения команды еще почти 80 минут.

Лишь в конце четвертого овертайма "Флорида" вырвала победу. "Юки" Ткачук подхватил шайбу после неудачного выноса по борту от Бернса и левой отправил "диск" в ближнюю девятку. "Пантерз" повели в серии до четырех побед, а второй поединок сыграют в Рали в ночь на воскресенье.