"Даллас" последним пробился в третий раунд Кубка Стэнли-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стэнли, 2-й раунд

"Даллас" – "Сиэтл" – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1); серия – 4:3

Шайбы: Хинц, 35:59, Джонстон, 52:48 – Бьоркстранд, 59:41

Решающий поединок команды начали очень осторожно. В стартовом периоде моменты в зонах атаки возникали либо после ошибок защитников, либо когда хозяева и гости по разу оказались в большинстве. Но головы зрители так и не увидели.

Во второй 20-минутке "Старз" взвинтили темп встречи. В конце концов давление техасцев привело к неожиданному провалу "Кракен". В простой ситуации Олексяк не смог обуздать шайбу, "диск" перехватил Хинц и броском в левую девятку реализовал выход 1 в 0.

В третьем периоде "Сиэтл" вынужден был идти ва-банк. Гости постоянно нагнетали ситуацию у ворот Оттинджера, но упустили выпад "Далласа" за 7 минут до сирены. Это Джонстон подхватил шайбу справа от ворот и технично обыграл Грубауэра в ближнем углу.

"Кракен" бросились в атаку всеми силами, вышел и шестой полевой. Размочить счет подопечные Дэйва Хэкстола сумели на последней минуте – Бьоркстранд после выигранного вбрасывания протолкнул шайбу за линию. "Сиэтл" мог сравнять счет в последней атаке, но Эберли не успел замкнуть передачу от левого борта.

Итак, "Даллас" впервые после сезона 2019/20 пробился в финал Западной конференции. Тогда "Старз" выиграли серию у "Вегаса", но проиграли финал Кубка Стэнли "Тампе-Бэй". Единственный трофей техасцы завоевали в 1999 году.