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Кубок Стэнли: "Эдмонтон" одержал вторую победу над "Флоридой" в финальной серии

Фото: "Нефтяники" впервые покорили Санрайз (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

"Флорида Пантерз" потерпела домашнее поражение от "Эдмонтон Ойлерз" в пятой финальной встрече сезона 2023/24 Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НХЛ, Кубок Стэнли, финал

"Флорида" – "Эдмонтон" – 3:5 (0:1, 2:3, 1:1); серия – 3:2

Шайбы: Ткачук, 26:53, Родригес, 32:08, Экман-Ларссон, 44:04 – Браун, 05:30, Хайман, 21:58, Макдэвид, 25:00, 59:41, Перри, 31:54

 

 

"Нефтяники" повели в счете в дебюте, когда Браун в меньшинстве перехватил шайбу и реализовал выход 1 в 0. Еще двумя шайбами "Эдмонтон" шокировал "Пантерз" на старте второго периода. Сначала Хайман подставил клюшку под дальний бросок Бушара в большинстве, а затем Макдэвид закинул с острого угла.

"Флорида" ответила голом Ткачука, отправившего шайбу в девятку из предела левого круга вбрасывания. Впрочем, в середине 20-минутки "Ойлерз" восстановили преимущество в три шайбы – Перри на "пятаке" замкнул передачу Макдэвида. В ответ "Пантерз" вскоре отличились во второй раз усилиями Родригеса.

В начале финального периода "Флорида" сократила отставание до минимума. Это Экман-Ларссон со средней дистанции бросил в дальний угол. Однако последнее слово было за гостями. Макдэвид на последней минуте расписался в пустых воротах "Пантерз".

Следовательно, "Эдмонтон" сократил отставание в серии до минимума (2:3). Следующий матч команды сыграют в канадской Альберте. Поединок состоится в ночь на субботу, 22 июня.

К слову, ранее сборная Чехии стала чемпионом мира впервые за 14 лет.

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