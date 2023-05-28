Кубок Стэнли: "Даллас" на выезде не позволил "Вегасу" выйти в финал

Возвращением интриги в финальную серию Западной конференции Национальной хоккейной лиги ознаменовался пятый матч "Вегас Голден Найтс" против "Даллас Старз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

НХЛ, Кубок Стэнли, Западная конференция, финал

"Вегас" – "Даллас" – 2:4 (1:1, 1:1, 0:2); серия – 3:2

Шайбы: Барбашев, 13:36, Стивенсон, 23:20 – Гленденинг, 15:24, Робертсон, 25:29, Делландреа, 50:35, 52:02

В стартовом периоде команды обменялись шайбами. На гол хозяина льда Барбашева, обыгравшего Оттинджера на "пятаке", от техасцев взялся ответить Гленденинг. Нападающий перед воротами подправил шайбу после броска Харли.

"Вегас" вышел вперед в начале второй 20-минутки. Это Стивенсон в атаке невадцев вторым темпом метко бросил из левой зоны. Однако "Старз" снова восстановили паритет две минуты спустя – Робертсон в суматохе вблизи владений Хилла протолкнул шайбу в дальний угол.

А вот третий период полностью был за "Далласом". Героем гостей стал Делландреа, оформивший дубль в течение двух минут. Сначала "десятка" техасцев от синей линии вошел в правую зону и мощным броском "прошил" голкипера. А впоследствии он отлично разобрался на добивании.

Благодаря второй победе подряд "Старз" вернулись в борьбу за путевку в финал Кубка Стэнли. Возможность сравнять счет в серии будет у "Далласа" на домашнем льду. Матч запланирован на вечер понедельника по Североамериканскому восточному времени.

Ранее определился первый финалист Кубка Стэнли-2023. На домашнем льду "Флорида" одержала четвертую победу над "Каролиной" (4:3). Решающий гол "Пантерз" оформили за пять секунд до финальной сирены.