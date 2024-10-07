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Кубок Дэвиса: украинские теннисисты узнали соперника в битве за выживание

Фото: Сборная Украины (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Андрей Костенко

Жребий определил соперника сборной Украины в плей-офф за право остаться в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

После поражения от Израиля в начале сентября "сине-желтые" оказались на грани вылета из Первой мировой группы во Вторую. Теперь судьба команды решится в противостоянии со сборной Туниса.

Матчевая встреча до трех побед состоится в феврале 2025 года. Украинцы сыграют в гостях. Точные даты и место проведения встречи определятся со временем.

Последний раз сборная Украины играла в плей-офф за сохранение места в Первой мировой группе в феврале 2023 года. Тогда наша команда обыграла Ливан (3:1) и сохранила прописку в дивизионе.

Сборная Туниса: что известно

В прошлом розыгрыше Тунис играл во Второй мировой группе. Благодаря победе над Ирландией (3:2) вышел в Первую.

Лучшим теннисистом сборной Туниса является Азиз Дугаз, занимающий 220-ю строчку рейтинга ATP. В парном разряде лидер – Скандер Мансури, в соответствующем рейтинге он занимает 67-ю строчку.

В рейтинге Кубка Дэвиса тунисская команда идет на 56-м месте. Тем временем Украина – 35-я. "Сине-желтые" со сборной Туниса еще ни разу не встречалась.

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