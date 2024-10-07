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Без побед нет авто. Элитный бренд отобрал подарок у британской теннисистки

Великобритания, Понедельник 07 октября 2024 16:24
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Без побед нет авто. Элитный бренд отобрал подарок у британской теннисистки Фото: Эмма Радукану за рулем Porsche (instagram.com/emmaraducanu)
Автор: Андрей Костенко

Эмма Радукану из шестого десятка мирового рейтинга осталась без автомобиля Porsche, который получила за триумф на US Open-2021.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Сначала один из членов команды Радукану рассказал, что немецкий автопроизводитель решил забрать подарок. Впоследствии и представитель Porsche подтвердил, что "она больше не владеет одним из автомобилей компании".

Специалисты, работающие в спонсорском бизнесе, объяснили: компания известна тем, с какой скоростью отзывает автомобили у знаменитых послов, если считает, что они не обеспечивают должного соотношения цены и качества. Это произошло и с британской теннисисткой.

Радукану стремительно стала известна в 2021 году. Она занимала 338-е место в мире, когда дебютировав на Уимблдонском турнире, вышла в четвертый раунд. Благодаря этому теннисистка квалифицировалась на Открытый чемпионат США, где совершила настоящую сенсацию.

Начав путь с квалификационных соревнований, Радукану триумфовала на турнире, не проиграв ни одного сета. Это был первый случай в истории US Open, когда квалифайер стал чемпионом. Тогда же Porsche заключил с ней спонсорский контакт, выбрав теннисистку одним из глобальных послов бренда.

Без побед нет авто. Элитный бренд отобрал подарок у британской теннисистки

Фото: Теннисистка приехала на тренировку на авто стоимостью 150 000 фунтов (dailymail.co.uk)

Дальнейшая карьера Эммы Радукану

Однако после этого успеха 21-летняя спортсменка не сумела удержаться на самом высоком уровне. Она несколько раз травмировалась, из-за чего ей пришлось перенести три операции. А на соревнованиях больше не сыграла ни в одном финале. Ее самое большое достижение – два полуфинала на более скромных турнирах.

Осенью 2024 года Радукану получила очередную травму, из-за которой снялась с турниров в Китае, что стало новым ударом для ее спонсоров. После этого Porsche и выступил с претензией, заявив, что такое сотрудничество компанию уже не устраивает. Радукану мало играет, не добивается успехов и вообще от нее уже никто ничего не ждет. На волне этих обвинений автогигант выступил с требованием возвращения автомобиля.

Теперь, по сообщениям британских СМИ, Радукану передвигается на подержанной Dacia Sandero. Она купила ее четыре года назад за 5 тысяч фунтов.

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