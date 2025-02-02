Кубок Дэвиса: Украина проиграла битву за выживание

Игры проходили в Тунисе на хардовых кортах.

Украина начала с победы в первый день матча (31 января), когда вторая ракетка команды Виталий Сачко (№392 ATP) одолел в трех сетах лидера соперников - Азиза Дугаза (№227 ATP). Однако во второй встрече уже наш лидер Александр Овчаренко (№311 ATP) уступил второму номеру сборной Туниса - Моезу Ашарги (№511 ATP).

Матч должен был завершиться в субботу 1 февраля, но успели сыграть только парную встречу, в которой дуэт хозяев Азиз Дугаз / Азиз Уакаа в двух сетах переиграл наших Алексея Крутых и Виталия Сачко. Заключительные одиночные поединки перенесли на воскресенье из-за сильного дождя.

Решающие поединки состоялись 2 февраля. Сначала надежду "сине-желтым" подарил Овчаренко, на удивление легко одолевший Дугаза (6:2, 6:2). Но Сачко в своем противостоянии с Ашарги проиграл в двух партиях (5:7, 1:6).

Таким образом, счет матчевой встречи - 3:2 в пользу хозяев кортов. Они отстояли место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Сборная Украины вылетела во Вторую группу. Там "сине-желтые" проведут матч в сентябре 2025 года. Соперник нашей команды определится позже.