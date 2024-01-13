Кубок африканских наций: расписание, прогноз и где смотреть скандальный турнир со следом УПЛ

В субботу вечером в ивуарийском Абиджане начнется 34-й розыгрыш Кубка африканских наций. В привычных для футбола Африки бюрократической путанице и политическом хаосе Кот-д'Ивуар потерял право на проведение предыдущего турнира, но вне очереди будет проводить КАН-2023, который на самом деле проведут в январе 2024 года. На разгар сезона в Европе, где играют большинство звезд форума, африканские функционеры не обращают внимание давно.

Итак, в матче-открытии хозяйка соревнований встретится со сборной Гвинеи-Бисау. Матч примет 60-тысячный Национальный стадион. Старт поединка назначен на 20:00 по киевскому времени. Обе команды выступят в группе A, где конкуренцию за путевки плей-офф составят также сборные Нигерии и Экваториальной Гвинеи.

В общей сложности на КАН-2023 впервые сформировали 6 квартетов команд. В 1/8 финала гарантированно попадут две лучшие команды из каждой группы. Из шести третьих сборных четверка лучших пополнит состав участников плей-офф. Формат соревнований привычный – однокруговой турнир в группе, один матч на вылет в каждой стадии плей-офф. Финал запланирован на 11 февраля и пройдет на том же Национальном стадионе.

Где смотреть Кубок африканских наций-2023

Украинские болельщики не будут иметь доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Однако все матчи континетального форума эксклюзивно покажут на платформе MEGOGO. Поединки КАН-2023 будут доступны там владельцам подписок "Максимальная" и "Спорт".

Прогнозы букмекеров на Кубок африканских наций-2023

Ведущие конторы первым фаворитом турнира выбрали сборную Марокко. Коэффициенты на потенциальный триумф магрибцев колеблются от 5,50 (Coral, BoyleSports, Ladbrokes) до 6,50 (Skybet, LiveScore Bet). Рядом с "Атласскими львами" расположился Сенегал. На действующего чемпиона Африки можно поставить в коридоре кэфов от 6,50 (Skybet, Paddy Power, Betfair и другие) до 7,00 (bet365, William Hill, 888sport и другие).

Тройку фаворитов КАН-2023 замкнула сборная Кот-д'Ивуара. На хозяев соревнований принимают ставки от коэффициента 6,00 (Bet Victor) до 8,00 (888sport, Unibet, BetUK и другие). Чуть меньшими выглядят шансы на "золото" для сборных Алжира и Египта. Кэфы на потенциальный успех "зеленых" колеблются от 7,00 (Paddy Power, Betfair, Bet Victor) до 9,00 (Unibet, BetUK), а на "фараонов" можно поставить в коридоре от 9,00 до 10,00.

Украинская контора Favbet пошла против тренда и самый низкий коэффициент заложила на Сенегал (6,50). Далее следуют сборные Алжира (7,00), Кот-д'Ивуара и Марокко (7,50), Камеруна (8,50) и Египта (9,50). Худшие шансы на триумф у Мозамбика – кэф 200,00.

Звезды Кубка африканских наций-2023

Имена Ашрафа Хакими, Мохамеда Салаха либо Садьо Мане давно известны болельщикам по всей планете. Эта тройка именитых исполнителей будет выступать на КАН и в этом году. Впрочем, этот турнир, вероятно,утвердит смену поколений на континенте, а на ведущие роли выйдут другие.

Самый очевидный вариант – Виктор Осимхен. Форвард "Наполи" в прошлом году привел "партенопейцев" к первому со времен Диего Марадоны чемпионскому титулу в Италии. Теперь же постарается взять "золото" со сборной Нигерии. И хотя "суперорлы" попали во второй эшелон фаворитов, наличие нападающего такого уровня прибавит минимум 25% к шансам.

Открытием сезона 2023/24 немецкой Бундеслиги стал нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси. 27-летний форвард неожиданно для всех лишь за полгода выдал самый результативный сезон в карьере (19 мячей во всех турнирах) и поведет в бой Гвинею. Когда-то Гирасси защищал цвета юношеских сборных Франции, так что я сможет доказать бывшей метрополии ошибки.

Как рыба в воде чувствует себя в английской Премьер-лиге Мохаммед Кудус. Атакующий полузащитник сборной Ганы лишь в конце лета сменил амстердамскую кузницу талантов "Аякс" на лондонский "Вест Хэм". Изменения условий африканец, кажется, не заметил – 16 матчей, 6 голов в сильнейшей лиге мира позволяют смотреть с оптимизмом в будущее не только Дэвиду Мойесу, но и наставнику ганской команды Крису Хьютону.

Кубок африканских наций и Украина

За три десятилетия чемпионат Украины делегировал на форум футболистов из разных клубов. Африканцы-сборники защищали цвета не только киевского "Динамо" или донецкого "Шахтера", но и ряда других команд ("Днепр", "Металлист", "Карпаты", "Ворскла", "Таврия", "Мариуполь"). Отдельные представители Африки вроде Джулиуса Агаховы или Исмаэля Бангура были настоящим украшением Премьер-лиги. Другие – Бадр Эль-Каддури, Айила Юссуф либо Дерек Боатенг – были заметными фигурами своих команд.

Впрочем, ни один из них так и не смог завоевать трофей КАН. Зато это достижение удалось двум исполнителям, игравшим в чемпионате Украины в другое время. В 2002-2005 гг. цвета донецкого "Металлурга" защищал колоритный камерунец Бернар Чутанг. Его дубль в ворота бременского "Вердера" подарил немного надежды в Кубке УЕФА 2002/03, а перед этим нападающий триумфовал со сборной на КАН-2000.

В свою очередь после украинского этапа карьеры с тем же "Металлургом" свой континентальный трофей завоевал и Яя Туре. В роли капитана сборной Кот-д'Ивуара он забил ДР Конго в полуфинале турнира и поднял кубок победителей в 2015-м после победы над ганской сборной в финале.

Отдельно следует упомянуть выступление сборной Гвинеи на КАН-1998. Дело не только в том, что в линии атаки "слонов нации" засветился тогда нападающий "Карпат" Альхали Соума. Повез этот призыв сборной на турнир легендарный "динамовец" Владимир Мунтян. Гвинейцы под руководством украинского специалиста прошли квалификацию и на финальном турнире выглядели солидно: обыграли Алжир (1:0), сыграли вничью с Камеруном (2:2) и досадно проиграли Буркина-Фасо на последних минутах (0:1). Пришлось уезжать домой.

В этом году на Кубке африканских наций будет только один представитель УПЛ. В финальную заявку сборной Танзании попал защитник "Шахтера" Новатус Мироши. Летний новичок "горняков" после назначения Марино Пушича остался без игровой практики, но в сборной должен быть основным на турнире. "Звезды нации" попали в группу D со сборными Марокко, ДР Конго и Замбии.