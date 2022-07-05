RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубок африканських націй-2023 вимушено перенесли: відома причина

Фото: Збірна Сенегалу – чинний чемпіон Африки (cafonline.com)
Автор: Антон Федорців

Африканська конфедерація футболу змістила на рік прийдешній Кубок африканських націй, господарем якого стане Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Запланований на літо наступного року КАН-2023 перенесли. Графік турніру змінили не з футбольних чи економічних, а кліматичних причин.

Спершу організатори запланували проведення Кубка африканських націй у червні-липні 2023-го. Проте, саме на цей період у Кот-д'Івуарі випадає сезон дощів. Аби не уникнути зриву окремих матчів чи турніру загалом, функціонери вирішили перенести КАН-2023 на січень-лютий 2024 року.

Господарем змагань залишиться Кот-д'Івуар. Турнір приймуть 6 стадіонів у п'яти містах на заході Африки. За головний трофей континенту змагатимуться 24 збірні.

Чинним чемпіоном є збірна Сенегалу. У фіналі КАН-2021 Садьйо Мане та компанія здолали єгиптян у серії пенальті.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News